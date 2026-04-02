Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Borsa: Giornata cauta per Madrid (-0,14%)

Ibex 35 termina gli scambi a 17.555,9 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Madrid (-0,14%)
Non si allontana dalla parità Madrid, che mostra un deludente -0,14%, archiviando la seduta a 17.555,9 Euro.
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