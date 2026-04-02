IWB, CFO SIM lima target price: margini e generazione di cassa resilienti nonostante ricavi deboli

(Teleborsa) - CFO SIM ha abbassato a 38 euro per azione (dai precedenti 39 euro) il target price su Italian Wine Brands (IWB), gruppo vinicolo italiano quotato su Euronext Milan, confermando la raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 102%.



Gli analisti scrivono che IWB ha "ulteriormente confermato la sua posizione di leadership nel mercato vinicolo italiano e, grazie a una struttura operativa e produttiva snella e ben dimensionata, il gruppo è ben posizionato per affrontare i prossimi anni come partner strategico per clienti chiave in diverse aree geografiche". Guardando al 2026, IWB prevede una crescita organica trainata da maggiori volumi, in particolare nei prodotti premium.



A seguito della pubblicazione dei risultati dell'esercizio 2025, il broker ha affinato il modello, principalmente includendo un perfezionamento delle proiezioni di crescita del fatturato e di redditività. Il risultato complessivo è una diminuzione media dell'1,7%, del 6,5% e dell'8,9% rispettivamente per le stime di fatturato, EBITDA rettificato e utile netto rettificato nel 2026-2027.



(Foto: Hermes Rivera su Unsplash)

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