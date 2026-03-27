ELES, l'utile balza a 2,1 milioni di euro nel 2025. Ricavi +1,5%

(Teleborsa) - ELES , società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, ha chiuso il 2025 con ricavi delle vendite pari a 36,2 milioni di euro, in crescita dell'1,5% rispetto al 2024. L'EBITDA Adj è pari a 7,2 milioni di euro (+20,7%), con un EBITDA Margin Adj al 20% (EBITDA Margin 2024: 16,8%). Il Risultato Netto è positivo per 2,09 milioni di euro, in crescita del 68,3%.



L'Indebitamento Finanziario Netto passa da un saldo di 1.384 mila euro (cassa) del 31 dicembre 2024 ad un valore di -5.409 mila euro (cassa) del 31 dicembre 2025. La riduzione dell'indebitamento ha beneficiato prevalentemente dell'incremento della marginalità a livello operativo e del miglioramento nella dinamica del circolante netto operativo.



"Il 2025 è stato un anno di consolidamento e al tempo stesso di forte evoluzione per Eles - ha detto l'AD Francesca Zaffarami - Abbiamo migliorato in modo significativo tutti i principali indicatori economico-finanziari, grazie alla crescita della marginalità, all'efficacia delle azioni commerciali e al rafforzamento del mix di offerta verso soluzioni scalabili e ad alto valore aggiunto".



"Desidero inoltre esprimere un sentito apprezzamento al Management del Gruppo per l'efficacia nell'esecuzione delle strategie operative in un contesto particolarmente complesso - ha aggiunto il presidente Antonio Zaffarami - I risultati conseguiti nel 2025 assumono infatti un valore ancora più significativo se letti alla luce delle operazioni straordinarie che hanno interessato la Società nel corso dell'anno, le quali hanno comportato oneri non ricorrenti e un rilevante impegno organizzativo".



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

Condividi

```