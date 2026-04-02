Francoforte: andamento negativo per MTU Aero Engines
(Teleborsa) - Pressione sul produttore di motori aeronautici, che tratta con una perdita del 2,33%.
Lo scenario su base settimanale di MTU Aero Engines rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro di medio periodo di MTU Aero Engines ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 316,4 Euro. Primo supporto individuato a 313,1. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 319,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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