Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Francoforte: Auto1 in forte calo

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: Auto1 in forte calo
Ribasso scomposto per Auto1, che esibisce una perdita secca del 5,06% sui valori precedenti.
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