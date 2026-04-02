Francoforte: rosso per ThyssenKrupp
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di acciaio, con una flessione del 3,07%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ThyssenKrupp, che fa peggio del mercato di riferimento.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 7,617 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 7,845. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 8,073.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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