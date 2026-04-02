Parigi: scambi negativi per Schneider Electric
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo industriale francese, che mostra un decremento del 3,67%.
L'andamento di Schneider Electric nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 230,1 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 232,7. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 235,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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