CVC e Nordic Capital valutano l'uscita da Cary Group: sul tavolo una vendita da 3 miliardi di euro

(Teleborsa) - CVC Capital Partners e Nordic Capital stanno valutando possibili opzioni di uscita da Cary Group, il gruppo europeo specializzato nella riparazione e sostituzione di vetri per veicoli. Lo riporta Bloomberg News che cita fonti vicine al dossier, secondo cui i due fondi avrebbero avviato contatti preliminari con potenziali advisor per esplorare una vendita o una nuova quotazione in Borsa.



L'operazione potrebbe valorizzare la società oltre i 3 miliardi di euro.



Cary Group opera in diversi Paesi europei - tra cui Svezia, Danimarca, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito - attraverso marchi come National Windscreens, Autoglass Clinic, Ralarsa e Dansk Busglas. Nei Paesi nordici offre anche servizi di carrozzeria e riparazioni SMART, focalizzate su interventi rapidi e localizzati.



La società era quotata a Stoccolma fino all’ottobre 2022, quando CVC e Nordic Capital l’hanno rilevata in un’operazione da 8,3 miliardi di corone svedesi. Le discussioni attuali sono ancora in fase iniziale e non è certo che porteranno a una transazione, precisano le fonti.



Il settore potrebbe vedere presto un altro deal di rilievo: D’Ieteren Group ha incaricato Rothschild & Co. di valutare opzioni strategiche per la sua partecipazione di controllo in Belron, leader globale nella sostituzione e riparazione di vetri auto.



(Foto: © Davide Fiorenzo De Conti / 123RF)

Condividi

```