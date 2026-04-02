Telecontact, Solfanelli sul contratto: "Obiettivo garantire futuro stabile e sostenibile"

(Teleborsa) - Giacomo Solfanelli, Amministratore delegato di Telecontact, società del Gruppo TIM specializzata nella gestione dei contatto inbound e nell'assistenza da remoto, scende in campo sul tema del rinnovo contrattuale e, con una lettera, rassicura i dipendenti sul percorso intrapreso dall’azienda.



"L’obiettivo - afferma - è garantire sostenibilità e continuità aziendale, rafforzando sinergie interne, fluidità dello scambio informativo e trasferimento di competenze”.



Solfanelli sottolinea che le recenti decisioni non sono state assunte in modo improvviso ma sono frutto di un confronto condotto nel corso del tempo con le organizzazioni sindacali, protrattosi sino al 19 marzo 2026. Le scelte effettuate dall'azienda - sottolinea l'Ad - "sono arrivate a seguito dell’indisponibilità" delle organizzazioni sindacali ad "aprire un dialogo".



Nella comunicazione ai lavoratori, il capo azienda ha ribadito che il welfare aziendale resta invariato - TIM Estate, ASSILT e CRALT continuano ad essere pienamente fruibili da parte dei dipendenti di Telecontact - e che il lavoro agile non è stato eliminato, ma solo aggiornato in funzione delle nuove esigenze operative, con modalità volte a rafforzare le sinergie interne, migliorare la fluidità dello scambio informativo tra responsabili e collaboratori e favorire il trasferimento di competenze.



Quanto al "superamento" dei Buoni pasto, il manager afferma che "è diretta conseguenza della disdetta degli accordi di secondo livello", che a sua volta è "il risultato di una precisa dinamica relazionale" con le organizzaizoni sindacali.

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