Abusivismo finanziario, Consob oscura 14 siti: totale sale a 1.622

(Teleborsa) - La Consob, nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo finanziario, ha ordinato complessivamente l'oscuramento di 14 siti internet. In particolare, è stata disposta la chiusura di 4 siti che prestavano abusivamente servizi e attività di investimento su strumenti finanziari e 10 siti che prestavano servizi per le cripto-attività senza autorizzazione.



Di seguito l'elenco dei siti per cui è stato disposto l'oscuramento: Taidy Trade SA - "SteTrading" (sito https://stetradingonline.com);

"Fino Glob" (sito https://finoglob.com e relativa pagina https://my.finoglob.com); "ValorixAI" (siti https://valorixai.it e https://valorixai-it.fyi); "Rer221" (sito https://rer221.it); "Cdx818" (sito https://cdx818.it); "78Yzb" (sito https://78yzb.it); "Uiu258" (sito https://uiu258.it); "M1gqv" (sito https://m1gqv.it); "Dfh226" (sito https://dfh226.it); "Yuy257" (sito https://yuy257.it); "Fgd326" (sito https://fgd326.it); "AsdD952" (sito https://asd952.it); "Aes332" (sito https://aes332.it).



Sale, così, a 1.622 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. Di questi, 146 riguardano fenomeni legati a cripto-attività.

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