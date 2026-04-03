Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
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Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 2/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 2/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 aprile

Seduta in frazionale rialzo per il cross americano contro Yen, che ha terminato gli scambi in aumento a 159,585.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 160,298, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 158,789. L'equilibrata forza rialzista del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 161,807.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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