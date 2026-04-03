Canada punta sull'espansione bancaria in Cina per aumentare le esportazioni

(Teleborsa) - Il Canada ha promosso l'espansione dei propri servizi finanziari nel mercato cinese
, cercando di aumentare le esportazioni verso il suo secondo maggiore partner commerciale e ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti
.
La missione di cinque giorni in Cina ha visto la partecipazione del ministro delle Finanze Francois-Philippe Champagne
, del Primo Ministro Mark Carney, del governatore della Bank of Canada, del capo del regolatore bancario canadese e dei vertici di diverse società finanziarie canadesi.
Secondo Champagne, ampliare le attività dei servizi finanziari in Cina è fondamentale per raggiungere l’obiettivo governativo di aumentare le esportazioni del 50% entro il 2030. "Se vuoi espandere il commercio, hai bisogno di servizi finanziari", ha spiegato il ministro, sottolineando l’importanza di supportare le aziende esportatrici nel mercato cinese.
Le compagnie assicurative canadesi operano in Cina da decenni e alcune puntano ad estendere le licenze per offrire più servizi. Per Manulife Financial
, il mercato asiatico rappresenta stato il principale segmento di ricavi in sette degli ultimi otto anni fiscali.
La delegazione canadese ha incontrato il ministro delle Finanze cinese Lan Fo'an, il governatore della People's Bank of China, Pan Gongsheng e il Vice Premier He Lifeng.
La missione segue l’incontro di gennaio tra il premier Mark Carney e il presidente cinese Xi Jinping
, che aveva portato a riduzioni tariffarie su auto cinesi e semi di colza canadese. Durante la visita, sono stati inoltre sollevati temi legati alle tariffe sulla carne suina canadese e ai prodotti ortofrutticoli importati a basso prezzo dalla Cina.(Foto: sebastiaan stam su Unsplash)