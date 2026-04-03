ErreDue, ValueTrack aumenta fair value con risultati sopra le attese e backlog record

(Teleborsa) - ValueTrack ha aumentato a 13,30 euro
per azione (dai precedenti 12 euro) il fair value
su ErreDue
, società quotata sull'Euronext Growth Milan e attiva nel settore della produzione di gas tecnici. Gli analisti affermano che ErreDue ha riportato risultati per l'esercizio 2025 superiori alle previsioni a tutti i livelli.
Inoltre, il CdA ha proposto un dividendo di 0,20 euro per azione, pari a un payout di circa 1,3 milioni di euro (pagamento previsto per il 20 maggio 2026), il che implica un rendimento da dividendo del 2,6% e un payout ratio del 38%.
A seguito dei risultati dell'esercizio 2025 e delle indicazioni del management, ValueTrack ha affinato le stime, prevedendo un leggero aumento del fatturato nell'esercizio 2026, un EBITDA e un EBIT più elevati e una crescita più graduale negli anni successivi. La revisione riflette una migliore visibilità sul business tradizionale
e sui prodotti di laboratorio (solido portafoglio ordini), parzialmente compensata da una più prudente esecuzione degli ordini relativi alla transizione energetica
nell'esercizio 2026.
Si prevede che il FCF raggiunga il pareggio nell'esercizio 2026,
quando sono attesi gli investimenti finali relativi al nuovo impianto, con un potenziale upside di circa 2,5 milioni di euro derivante dai contributi MASE e dalla dismissione del vecchio impianto, elementi non inclusi nelle stime. Entro l'esercizio 2028, viene stimato che il valore delle azioni (VoP) raggiungerà circa 47,6 milioni di euro (+30% di CAGR FY25-28), con margini in miglioramento (EBITDA 29,5%, EBIT 22,9%, sul VoP) e 21 milioni di euro di liquidità netta.