ErreDue, l'utile sale a 3,3 milioni nel 2025. Dividendo di 0,20 euro

(Teleborsa) - ErreDue , società quotata sull'Euronext Growth Milan e attiva nel settore della produzione di gas tecnici, ha chiuso il 2025 con ricavi delle vendite e delle prestazioni si attestano pari a 19,4 milioni di euro, in incremento del 21,8% rispetto a 15,9 milioni conseguiti al 31 dicembre 2024. Tale crescita ha interessato in modo trasversale tutte le aree di busines. L'EBITDA è stato di 5,7 milioni di euro (5,1 milioni al 31 dicembre 2024), +12,1%, con un EBITDA Margin al 29,5% (32% al 31 dicembre 2024). Gli ammortamenti sono pari a 1,9 milioni di euro, in riduzione rispetto ai 2,1 milioni al 31 dicembre 2024. Conseguentemente l'EBIT è pari a 3,8 milioni di euro (vs 3 milioni) con un EBIT margin del 19,4% (19,0%). L'Utile Netto è positivo per 3,3 milioni di euro, in aumento rispetto a 2,7 milioni al 31 dicembre 2024.



La Posizione Finanziaria Netta evidenzia una cassa positiva per 14,7 milioni di euro, rispetto a una cassa positiva per 17,3 milioni al 31 dicembre 2024. Tale variazione è principalmente legata agli investimenti per la costruzione della nuova Giga Factory.



Alla data del 31 dicembre 2025, la società ha un backlog totale per circa 36 milioni di euro, di cui il 65% riferito all'anno in corso (circa 15,9 milioni per vendite di generatori e circa 7,5 milioni per locazioni e manutenzione) e il 35% riferito al 2027, a conferma della crescita attesa per l'esercizio 2026 e 2027.



"I risultati dell'esercizio 2025 confermano la solidità e la qualità del percorso di crescita intrapreso da ErreDue, con indicatori economici in aumento e ricavi in significativo incremento in tutte le aree di business - hanno commentato Enrico D'Angelo, Fondatore e CEO, e Francesca Barontini, CEO - Un risultato che ci rende particolarmente soddisfatti e che riflette non solo il valore della nostra offerta tecnologica, ma anche la capacità di leggere e anticipare con efficacia l'evoluzione dei mercati. Di grande rilievo è il backlog, che ha raggiunto circa 36 milioni di euro, garantendo un'importante visibilità sui prossimi esercizi e sostenendo le prospettive di sviluppo nel 2026 e nel 2027. Una dinamica positiva alimentata sia dalla forte accelerazione della transizione energetica, oggi principale motore di crescita, sia dal ritorno di vitalità dei mercati tradizionali, tra cui metalmeccanico, automotive e tessile".



"Guardando al futuro, il trasferimento nel nuovo sito produttivo, previsto entro il primo semestre del 2026, rappresenta un passaggio chiave del nostro percorso: ci consentirà di aumentare i volumi, migliorare ulteriormente l'efficienza e rafforzare il nostro modello di integrazione verticale, creando le basi per una crescita ancora più solida e sostenibile - hanno aggiunto - Questo sviluppo è reso possibile anche da una struttura patrimoniale e finanziaria particolarmente solida, che ci permette di affrontare le prossime sfide con equilibrio, visione di lungo periodo e disciplina nella gestione delle risorse. Dopo una fase in cui, anche alla luce del contesto geopolitico e dei vincoli produttivi, abbiamo scelto di consolidare la nostra presenza in Europa, oggi siamo pronti a tornare a crescere con decisione sui mercati internazionali, come dichiarato in fase di IPO. La maggiore capacità industriale, insieme al rafforzamento delle partnership e a un approccio sempre più strutturato, ci permetterà di ampliare la nostra presenza globale, valorizzando al meglio le competenze distintive di ErreDue e la nostra capacità di offrire soluzioni complete e ad alto valore aggiunto. Guardiamo quindi al futuro con fiducia ed entusiasmo, forti dei risultati raggiunti e di una strategia chiara, orientata a una crescita sostenibile e a un progressivo rafforzamento del nostro posizionamento competitivo a livello internazionale".



Il CdA ha deliberato un dividendo pari a 0,20 euro per azione. La data stacco cedola è previsto per il 18 maggio 2026, record-date il 19 maggio 2026 e messa in pagamento il 20 maggio 2026. La distribuzione di riserve di utili non rende il dividendo complessivo di carattere

straordinario. Il dividend yield risulta pari al 2,60% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura di 7,70 euro, mentre il payout ratio risulta pari a 37,98%.

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