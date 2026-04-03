Microsoft, investimento da 10 miliardi di dollari in Giappone entro il 2029 su AI, cybersicurezza e formazione

(Teleborsa) - Microsoft ha annunciato un investimento da 10 miliardi di dollari in Giappone tra il 2026 e il 2029 per costruire infrastrutture di intelligenza artificiale, rafforzare la sicurezza informatica e formare un milione di ingegneri e sviluppatori entro il 2030. L'annuncio è avvenuto in occasione della visita in Giappone del presidente di Microsoft Brad Smith, che ha incontrato il primo ministro Sanae Takaichi.



Il piano prevede la collaborazione con SoftBank e Sakura Internet per realizzare una rete infrastrutturale nazionale dedicata all'AI, con l'obiettivo di espandere la capacità di calcolo consentendo ad aziende e agenzie governative di mantenere i dati sensibili all'interno del paese pur accedendo ai servizi Microsoft Azure.



Microsoft intende inoltre intensificare la cooperazione con le autorità giapponesi sulla condivisione di informazioni relative alle minacce informatiche. Secondo dati della stessa Microsoft, circa una persona su cinque in età lavorativa in Giappone utilizza già strumenti di AI generativa.

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