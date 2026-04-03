Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

USA, Tasso disoccupazione in marzo

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USA, Tasso disoccupazione in marzo
USA, Tasso disoccupazione in marzo pari a +4,3%, in calo rispetto al precedente +4,4% (la previsione era +4,4%).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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