Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
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Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
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Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 5/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 5/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 aprile

Sostanzialmente invariata la seduta per il cross americano contro Yen, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Il quadro tecnico di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 159,964. Rischio di discesa fino a 159,016 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 160,912.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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