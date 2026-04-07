ALA (H.I.G. Capital), Giacinto Carullo nuovo amministratore delegato

(Teleborsa) - ALA, società che ha lasciato Piazza Affari a gennaio 2026 dopo il successo dell'OPA di H.I.G. Capital, ha annunciato la nomina di Giacinto Carullo a nuovo amministratore delegato. Nessun dettaglio o spiegazione sull'uscita del precedente AD Roberto Tonna.



Carullo porta in ALA oltre vent'anni d'esperienza maturata in primarie società dell'Automotive e del settore Aerospace & Defense, in Italia e all'estero. Ha ricoperto incarichi di responsabilità in Italia, Germania e Stati Uniti, in Denso (Toyota Group), Magneti Marelli e Fiat/FCA/ Stellantis , per poi entrare nel 2013 in Leonardo , dove dal 2020 ha guidato a livello globale la funzione Procurement & Supply Chain. Inoltre, dal 2018 al 2022 è stato Board Member di ATR Aircraft, joint venture tra Airbus e Leonardo, contribuendo alle attività di governance e supervisione strategica.



"I traguardi raggiunti negli ultimi anni sono per noi motivo di orgoglio, e ci spingono a guardare al futuro con grande fiducia e con l'obiettivo di consolidare ulteriormente la leadership di ALA come Supply Chain Integrator di riferimento per il settore Aerospace & Defense continuando a crescere nelle geografie in cui operiamo e in nuovi mercati ad alto potenziale - dichiarano Fulvio Scannapieco, presidente, e Vittorio Genna, vicepresidente del gruppo ALA - Con l'ingresso di H.I.G. nel capitale, abbiamo inaugurato una nuova fase di crescita e, a nome dell'intero CdA, siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Giacinto Carullo, la cui nomina rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della governance".







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