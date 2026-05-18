Gruppo Bancario Ifigest, assemblea approva il bilancio 2025: Flavio Di Terlizzi nuovo Amministratore Delegato

(Teleborsa) - L'Assemblea degli Azionisti di Gruppo Bancario Ifigest ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2025 e nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il biennio 2026-2027, confermando Gianni Bizzarri a Presidente e indicando Flavio Di Terlizzi nuovo Amministratore Delegato. Di Terlizzi, manager con una consolidata esperienza nel settore dell’investment banking e una forte competenza nel business development, maturata nelle aree del corporate finance, delle energie rinnovabili, del project finance e del private equity, già ricopriva il ruolo di CIO FIA di L&B Capital SGR.



Il Gruppo Bancario Ifigest ha proseguito anche nel 2025 il proprio percorso di crescita, raggiungendo 5,3 miliardi di euro di raccolta a livello consolidato, con le attività di Private Banking e di gestione individuale e collettiva che hanno beneficiato di una buona crescita di tutti i principali indici azionari.



L'esercizio 2025 si è chiuso con un utile netto di Gruppo pari a 13 milioni di euro. L’utile consolidato della Capogruppo è pari a 10,7 milioni di euro, in crescita di 6,7 milioni rispetto al 2024, grazie al positivo andamento delle principali linee di business e al rafforzamento dell’attività di wealth management e asset management.



Nel dettaglio, il margine di interesse si è attestato a 15,8 milioni di euro (+11,4%), mentre le commissioni nette hanno raggiunto 55,3 milioni di euro, registrando una crescita del 55% rispetto all’esercizio precedente. Positivo anche il contributo della gestione del portafoglio di proprietà e dei dividendi, pari a 4,3 milioni di euro (+40%).



Il patrimonio netto consolidato del Gruppo è salito a 172,7 milioni di euro (+15%), di cui 13,5 milioni riconducibili agli aumenti di capitale effettuati nella Capogruppo e nella controllata L&B Capital SGR in relazione all’operazione di aggregazione con MIP SGR.



Dal 2023 a oggi, le masse gestite della Banca e della SGR hanno registrato una crescita complessiva di circa 1,4 miliardi di euro raggiungendo i 5,3 miliardi di euro, confermando il progressivo rafforzamento del Gruppo nelle attività di wealth e asset management.



La posizione patrimoniale si è confermata particolarmente solida: al 31 dicembre 2025 il CET1 Ratio di Gruppo si è attestato al 29,64%, valore significativamente superiore alla media del sistema bancario italiano.



Nel corso dell’esercizio è inoltre proseguito il percorso di integrazione con L&B Partners, che ha consentito l'ampliamento dell'offerta nel segmento del wealth management e l’avvio della nuova unità di business di Finanza Strutturata, focalizzata su project financing, acquisition financing, infrastrutture sostenibili ed efficientamento energetico che in meno di 18 mesi ha raggiunto impieghi pari a circa 80 milioni di euro.



L'Assemblea ha anche approvato la distribuzione di un dividendo pari a 0,15 euro per azione.



L'Assemblea ha, inoltre, nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per il biennio 2026-2027 ed è composto da: Gianni Bizzarri, Presidente; Flavio Di Terlizzi, Amministratore Delegato; Roberto De Miranda, Consigliere; Davide Pelloso, Consigliere;

Francesca Bogoni, Consigliere Indipendente; Sabrina Barbarisi, Consigliere; Rita Pelagotti, Consigliere Indipendente; Enrico Algieri, Consigliere; Tommaso Nizzi, Consigliere.



"Il 2025 rappresenta un altro anno di crescita per il nostro gruppo", ha dichiarato Giovanni Bizzarri, Presidente di Gruppo Bancario Ifigest. "I risultati raggiunti confermano la solidità del nostro modello di business e la capacità di creare valore anche in contesti di mercato complessi e in continua evoluzione. La nomina ad Amministratore Delegato di Flavio Di Terlizzi, già CIO di L&B Capital SGR, rappresenta un segnale di continuità e di rafforzamento del progetto industriale del Gruppo. Le ampie competenze di Flavio e la profonda conoscenza del nostro gruppo daranno un importante contributo alla prossima fase di crescita, accelerando lo sviluppo delle nuove aree di business e rafforzando ulteriormente il nostro posizionamento. Desidero esprimere il mio ringraziamento al Dottor Massimo Pecorari per i risultati di crescita raggiunti e per aver avviato una profonda trasformazione che ha riposizionato il Gruppo Bancario Ifigest nel Wealth Management ed Investment Banking".



Flavio Di Terlizzi, nuovo Amministratore Delegato di Gruppo Bancario Ifigest, ha commentato: “Assumo questo incarico con grande orgoglio e senso di responsabilità. Mi dedicherò con massimo impegno alla prossima fase di sviluppo del Gruppo, facendo leva su innovazione, attenzione strategica e capacità di adattamento all’evoluzione dei mercati. Continueremo a investire nella qualità dei servizi e nella costruzione di soluzioni di investimento sempre più evolute, mantenendo al centro la relazione fiduciaria con i clienti e una crescita sostenibile nel lungo periodo".

Condividi

```