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Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,34%
Il FTSE MIB esordisce a 45.780,56 punti
In breve
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Finanza
07 aprile 2026 - 09.02
Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza dello 0,34%, dopo aver aperto a 45.780,56 punti.
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