Doxee, Integrae SIM incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Integrae SIM ha incrementato a 7,00 euro per azione (da 6,40 euro) il prezzo obiettivo su Doxee , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva in ambito ambito Customer Communications Management e Customer Experience Management, confermando il giudizio sul titolo a "Buy" visto l'upside potenziale del 77%.



Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione annuale per il 2025, gli analisti confermano quasi integralmente le stime sia per l'anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, stimano un valore della produzione 2026 pari a 38 milioni di euro e un EBITDA pari a 8,70 milioni di euro, corrispondente ad una marginalità del 22,9%.



Per gli anni successivi, si aspettano che il valore della produzione possa aumentare fino a 46 milioni di euro (CAGR 25-28: 10,7%) nel 2028, con EBITDA pari a 13 milioni di euro (corrispondente ad una marginalità del 28,3%), in crescita rispetto a 6,27 milioni di euro del 2024 (corrispondente ad un EBITDA margin del 18,5%). A livello patrimoniale, stimano per il 2028 una NFP cash positive pari a

0,86 milioni di euro.

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