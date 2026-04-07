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Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Retail
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Finanza
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Indici settoriali
07 aprile 2026 - 17.00
Giornata negativa per il
comparto vendite al dettaglio europeo
, che continua la seduta a 872,1 punti, in calo dell'1,05%.
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