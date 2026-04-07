Francoforte: calo per Auto1

(Teleborsa) - Retrocede Auto1 , con un ribasso del 2,33%.



Lo scenario su base settimanale di Auto1 rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Auto1 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 14,88 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 15,41. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 14,66.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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