Giappone, leading indicator febbraio in leggero rialzo a 112,4 punti

(Teleborsa) - In leggero miglioramento le condizioni economiche del Giappone a febbraio 2026. Secondo la stima preliminare del Cabinet Office, il leading indicator (superindice) si sarebbe portato a 112,4 punti, in crescita dello 0,3% rispetto ai 112,1 punti di gennaio. Il dato è uguale alle stime degli analisti (112,4 punti).



Nello stesso periodo, l'indice coincidente che sintetizza la situazione attuale dell'economia, è indicato in calo a 116,3 punti da 117,9 di gennaio. L'indice differito, che invece cattura le prospettive per i prossimi 12 mesi (lagging index), è stabile a 112,2 punti.



(Foto: Photo by Andre Benz on Unsplash)

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