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Giappone, Leading indicator in febbraio
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07 aprile 2026 - 09.00
Giappone,
Leading indicator in febbraio pari a 112,4 punti
, in aumento rispetto al precedente 112,1 punti (in linea con le stime degli analisti).
(Foto: Guillermo Gavilla / Pixabay)
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