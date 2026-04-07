Milano 12:34
45.961 +0,74%
Nasdaq 6-apr
24.192 0,00%
Dow Jones 6-apr
46.670 +0,36%
Londra 12:34
10.449 +0,12%
Francoforte 12:34
23.236 +0,30%

Giappone, Leading indicator in febbraio

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Giappone, Leading indicator in febbraio
Giappone, Leading indicator in febbraio pari a 112,4 punti, in aumento rispetto al precedente 112,1 punti (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: Guillermo Gavilla / Pixabay)
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