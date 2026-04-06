Appuntamenti macroeconomici: settimana del 6 aprile 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Lunedì 06/04/2026
09:00 Spagna: Disoccupazione (atteso 10,3K unità; preced. 3,6K unità)
16:00 USA: ISM non manifatturiero (atteso 54,8 punti; preced. 56,1 punti)
Martedì 07/04/2026
01:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (preced. -2,5%)
07:00 Giappone: Leading indicator (preced. 112,1 punti)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 51 punti; preced. 51,9 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 50,1 punti; preced. 51,9 punti)
14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (preced. 0%)
Mercoledì 08/04/2026
01:50 Giappone: Partite correnti (preced. 942 Mld ¥)
08:00 Germania: Ordini industria, mensile (atteso 5,5%; preced. -11,1%)
08:45 Francia: Bilancia commerciale (preced. -1,8 Mld Euro)
08:45 Francia: Partite correnti (preced. 2,1 Mld Euro)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,8%; preced. 2%)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,1%)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,7%)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, annuale (atteso -1,9%; preced. -2,1%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -10,4%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 5,45 Mln barili)
Giovedì 09/04/2026
07:00 Giappone: Fiducia consumatori (atteso 38 punti; preced. 40 punti)
08:00 Germania: Bilancia commerciale (atteso 19,1 Mld Euro; preced. 21,2 Mld Euro)
08:00 Germania: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,5%)
09:00 Spagna: Produzione industriale, annuale (atteso 1,5%; preced. 0,3%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 202K unità)
14:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 0,7%; preced. 4,4%)
14:30 USA: Spese personali, mensile (preced. 0,4%)
14:30 USA: Redditi personali, mensile (preced. 0,4%)
16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso -0,5%; preced. -0,5%)
16:00 USA: Vendite ingrosso, mensile (preced. 0,5%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 36 Mld piedi cubi)
Venerdì 10/04/2026
01:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (preced. -0,1%)
03:30 Cina: Prezzi produzione, annuale (preced. -0,9%)
03:30 Cina: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,3%)
08:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,7%; preced. 1,9%)
08:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso 1,1%; preced. 0,2%)
10:00 Italia: Produzione industriale, annuale (preced. -0,6%)
10:00 Italia: Produzione industriale, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,6%)
14:30 USA: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,4%; preced. 2,4%)
14:30 USA: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,3%)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 52,5 punti; preced. 53,3 punti)
16:00 USA: Ordini industria, mensile (preced. 0,1%)
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