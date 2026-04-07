Appuntamenti macroeconomici del 7 aprile 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Martedì 07/04/2026
01:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (atteso 2,6%; preced. -2,5%)
07:00 Giappone: Leading indicator (atteso 112,3 punti; preced. 112,1 punti)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 50,5 punti; preced. 51,9 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 50,1 punti; preced. 51,9 punti)
14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -1%; preced. 0%)
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