COM.TEL, utile netto 2025 a 3,9 milioni euro

(Teleborsa) - COM.TEL chiude l'esercizio 2025 con un utile netto di 3,9 milioni di euro, dopo imposte per euro 0,8 milioni. Nel 2025 il Valore della Produzione si attesta a 83,8 milioni di euro, di cui 79,8 milioni di euro di Ricavi delle vendite.



L’EBITDA risulta pari ad euro 4,1 milioni, con un’incidenza sui ricavi pari al 5%. Dopo ammortamenti e svalutazioni per euro 2,0 milioni e accantonamenti per rischi per euro 0,2 milioni, ne deriva un EBIT che si attesta a 1,9 milioni di euro, con un'incidenza del 2% sui ricavi.



Il Backlog del Gruppo al 1° gennaio 2026 (dato gestionale non sottoposto a revisione contabile rappresentativo del valore complessivo del portafoglio ordini sottoscritti da clienti per prodotti ancora da consegnare) e` pari a circa 50,2 milioni di euro.



L’Indebitamento Finanziario Netto è pari a 0,96 milioni (debito netto), di cui euro 4,5 milioni di liquidità, euro 5,4 milioni di debiti finanziari correnti ed euro 0,1 milioni di debito finanziario non corrente ed evidenzia un significativo miglioramento rispetto a euro 6,2 milioni registrati al 30 giugno 2025.



Il CdA di COM.TEL ha anche approvato le linee guida del Business Plan 2026-2028, redatte in funzione del portafoglio ordini in essere e basate su: focalizzazione nelle diverse aree di business con azioni strategiche volte a perseguire crescita di ricavi e marginalità anche grazie alla crescente marginalità delle nuove commesse e sviluppo dei volumi incrementali grazie anche alle sinergie commerciali; benefici economici e finanziari derivanti dal processo di razionalizzazione avviato nel 2025 e legati soprattutto alle sinergie attese dalle recenti acquisizioni. La realizzazione delle citate linee strategiche non prevede il ricorso a nuova finanza oltre le linee già a disposizione del Gruppo. Il management mantiene tuttavia sempre alta l’attenzione su potenziali opportunità di crescita inorganica.







(Foto: Giovanni Ricciardi)

Condividi

```