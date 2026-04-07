Hologic, delisting al Nasdaq: chiusa acquisizione da parte di Blackstone e TPG

(Teleborsa) - Hologic Inc, società di tecnologia medicale focalizzata sulla salute femminile con una capitalizzazione di 16,9 miliardi di dollari, ha ottenuto tutte le approvazioni regolamentari necessarie per completare la propria operazione di go-private con Blackstone e TPG , con chiusura prevista per il 7 aprile 2026. In coincidenza con il closing, il presidente e Ceo Steve MacMillan, alla guida dell'azienda da oltre dodici anni, ha annunciato il proprio ritiro. Il successore sarà comunicato al momento della chiusura dell'operazione.



Borsa Italiana ha disposto la sospensione dalle negoziazioni sul mercato italiano in seguito all'analoga misura adottata sul mercato di riferimento in vista del delisting conseguente al completamento dell'operazione.

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