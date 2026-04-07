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Londra: brillante l'andamento di Games Workshop

Migliori e peggiori, In breve
Londra: brillante l'andamento di Games Workshop
Punta con decisione al rialzo la performance della società inglese che produce figurine e giochi, con una variazione percentuale del 3,29%.
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