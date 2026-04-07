Partecipate statali, nomine da record: prossimi rinnovi per 842 incarichi in 155 società del MEF

con ricavi per 206 miliardi di euro, utili per 16,5 miliardi, 288.120 dipendenti, una capitalizzazione di borsa di 282,6 miliardi: emerge dalla Nona Edizione dell’analisi del Centro Studi CoMar

(Teleborsa) - Con le Assemblee di Bilancio dei prossimi mesi, saranno rinnovati 214 Organi sociali, di cui 118 Consigli d’amministrazione e 96 Collegi sindacali, in 155 Società del Ministero Economia Finanze, partecipate sia direttamente che indirettamente; sono attualmente composti da 842 persone, di cui 516 Consiglieri e 326 Sindaci. Lo rileva la Nona Edizione dell’analisi del Centro Studi CoMar, presieduto da Massimo Rossi, sul governo di tutte le Partecipate dello Stato.





Quest’anno è particolarmente significativo, perché si concludono i mandati triennali di molte Società tra le maggiori in assoluto: le quotate Banca MPS, Enav, Enel, Eni, Leonardo, Poste Italiane, Terna; ma in scadenza sono anche Amco, Consap, Equitalia Giustizia, Infratel, IPZS, PagoPa, Ram, RFI, Trenitalia, Sogesid, Sogin, Sport e Salute, Stretto di Messina, Sviluppo lavoro Italia, Techno Sky, Valvitalia, numerose controllate di Autostrade dello Stato, Eni, Enel, Invitalia, Leonardo, Poste, Sace, del GSE (AU, GME e RSE) e della Rai (Rai Com, Rai Cinema, Rai Way).



CoMar ha calcolato, sugli ultimi Bilanci, che le Società per cui è previsto il rinnovo nel 2026 esprimono ricavi per 206 miliardi di euro, utili per 16,5 miliardi, con 288.120 Dipendenti; al 2 aprile, la loro capitalizzazione in Borsa era superiore ai 282,6 miliardi di euro. Più in dettaglio, delle 842 persone totali in scadenza, 158 siedono in 21 Società controllate direttamente dal MEF (118 Consiglieri e 40 Sindaci), mentre 684 sono in 134 controllate indirette (398 Consiglieri e 286 Sindaci), attraverso le sue diverse Capogruppo.



Il 2026 è significativo anche dal punto di vista quantitativo, perché se quest’anno gli Organi scadenza sono 214 con 842 Componenti, negli anni precedenti sono stati sempre inferiori: 187 Organi con 736 Componenti nel 2025; 154 Organi con 694 Componenti nel 2024; 142 e 610 nel 2023.



L’analisi evidenzia anche che, dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2026, solo considerando i Consiglieri d’amministrazione, sono stati, in totale, 1.276 quelli indicati, ex novo o riconfermati, nelle Partecipate del MEF, di primo e di secondo livello; se a questi, già effettuati, si sommano i 516 Consiglieri attesi a breve, in 4 anni i Consiglieri nominati saranno 1.792. E’ da rimarcare come tutti questi Consiglieri d’amministrazione siano espressione non solo del MEF, ma, in misura significativa, anche di altri Azionisti, secondo i consueti meccanismi di selezione e rappresentanza.







Tra i criteri che si devono seguire per le nomine vi è quello dell’equilibrio di genere, tema al quale CoMar dedica un focus. Attualmente, sugli 842 Componenti degli Organi sociali uscenti in questi mesi, le donne sono 322, pari al 38,2% complessivo; una cifra progressivamente in crescita se si considera che erano il 31,3% in quelle andate al rinnovo nel 2021 e meno del 28% in tutti gli anni precedenti. Percentualmente, le donne sono maggiormente presenti nelle Società controllate direttamente dal MEF (51 donne Amministratrici su 118 Amministratori totali, equivalenti al 43,2%) rispetto alle indirette (163 Amministratrici su 398 Amministratori totali, ovvero il 41,1%); nei Collegi sindacali in scadenza, le donne sono 108 su 326 e, quindi, il 33.1%).







Riguardo alla tempistica, si ricorda che le Assemblee ordinarie delle Società si devono tenere entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Le liste con i nominativi sono depositate dagli Azionisti entro il 25° giorno precedente la data dell’Assemblea.

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