USA, ordini industria marzo sopra attese

(Teleborsa) - Crescono più del previsto gli ordinativi all'industria statunitensi.



Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, nel mese di marzo gli ordini hanno evidenziato una salita dell'1,5% dopo la crescita dello 0,3% riportata a febbraio e contro il +0,5% stimato dal consensus.



Al netto del settore dei trasporti, gli ordini sono saliti dell'1,6%, dopo il +1,6% di febbraio, mentre al netto del settore difesa sono scesi dello 0,3% (uguale al mese precedente).

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