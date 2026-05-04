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USA, ordini industria marzo sopra attese

Economia, Macroeconomia, Industria
USA, ordini industria marzo sopra attese
(Teleborsa) - Crescono più del previsto gli ordinativi all'industria statunitensi.

Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, nel mese di marzo gli ordini hanno evidenziato una salita dell'1,5% dopo la crescita dello 0,3% riportata a febbraio e contro il +0,5% stimato dal consensus.

Al netto del settore dei trasporti, gli ordini sono saliti dell'1,6%, dopo il +1,6% di febbraio, mentre al netto del settore difesa sono scesi dello 0,3% (uguale al mese precedente).
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