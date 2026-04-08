Analisi Tecnica: indice MDAX del 7/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 aprile
Frazionale ribasso per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,63%.
Lo status tecnico di medio periodo dell'indice MDAX ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 29.359,4. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 30.764,7, mentre il primo supporto è stimato a 27.954.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)