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Analisi Tecnica: indice MDAX del 7/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 7/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 aprile

Frazionale ribasso per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,63%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'indice MDAX ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 29.359,4. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 30.764,7, mentre il primo supporto è stimato a 27.954.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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