Milano 10:37
51.839 +0,39%
Nasdaq 24-giu
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Dow Jones 24-giu
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Londra 10:37
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Analisi Tecnica: indice MDAX del 24/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 24/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 giugno

Performance infelice per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude la giornata del 24 giugno con una variazione percentuale negativa dello 0,65% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario tecnico dell'indice MDAX mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 31.670,5 con area di resistenza individuata a quota 32.416,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 31.421,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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