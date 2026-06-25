Analisi Tecnica: indice MDAX del 24/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 giugno
Performance infelice per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude la giornata del 24 giugno con una variazione percentuale negativa dello 0,65% rispetto alla seduta precedente.
Lo scenario tecnico dell'indice MDAX mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 31.670,5 con area di resistenza individuata a quota 32.416,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 31.421,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)