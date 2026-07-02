Milano 9:26
51.842 +0,46%
Nasdaq 1-lug
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Dow Jones 1-lug
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Londra 9:26
10.492 +0,13%
25.095 +0,22%

Analisi Tecnica: indice MDAX dell'1/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX dell'1/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 luglio

Bene l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, con un rialzo dello 0,78%.

Lo scenario di medio periodo dell'indice MDAX ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 32.247,6. Supporto a 31.674,6. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 32.820,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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