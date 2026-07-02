Analisi Tecnica: indice MDAX dell'1/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 luglio
Bene l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, con un rialzo dello 0,78%.
Lo scenario di medio periodo dell'indice MDAX ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 32.247,6. Supporto a 31.674,6. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 32.820,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)