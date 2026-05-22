Barilla investe 170 milioni di dollari per espandere stabilimento negli Usa

(Teleborsa) - Barilla investe 170 milioni di dollari negli Stati Uniti per espandere il suo stabilimento di Avon, nello stato di New York, dove è presente dal 2007.



L'annuncio dell'investimento è stato fatto nei giorni scorsi dalla governatrice, Kathy Hochul, che ha dettagliato il piano dell'azienda di Parma, che si articolerà in due fasi. In un primo momento l'azienda investirà 145 milioni di dollari per la costruzione di un nuovo edificio principale di circa 4.800 metri quadrati per ampliare le proprie attività produttive nella città di Avon, nella contea di Livingston. Tra queste c'è una nuova linea di produzione e tre linee di confezionamento. Verrà inoltre costruito un magazzino aggiuntivo per lo stoccaggio e la distribuzione della produzione ampliata. Lo spazio aggiuntivo consentirà l'installazione di una seconda linea nella seconda fase del progetto, che porta l'investimento complessivo a 170 milioni.



La prima fase del progetto si prevede che sarà completata entro marzo del 2028. Con questo piano Barilla prevede di creare complessivamente più di 90 nuovi posti di lavoro.



Barilla vent'anni fa aveva investito 75 milioni di dollari in quell'area con la creazione di circa 145 posti di lavoro. La pasta Barilla venduta negli Stati Uniti viene prodotta negli stabilimenti di Ames (Iowa), dove è presente dal 1998, e Avon, salvo Al Bronzo e il pesto che vengono realizzati in Italia.



"Questo ampliamento segna una tappa importante nella nostra continua crescita negli Stati Uniti e sottolinea il nostro impegno nei confronti della città di Avon - ha commentato Fabio Pettenati, vicepresidente della catena di approvvigionamento di Barilla Americas - Aumentando la nostra capacità produttiva, stiamo investendo non solo nella nostra attività, ma anche nel futuro della comunità in cui operiamo con orgoglio da anni. Questo ampliamento ci consente inoltre di rafforzare la nostra catena di approvvigionamento nordamericana e di ridurre le emissioni di CO2 di circa 3.000 tonnellate all'anno".



"Radicati nella nostra tradizione italiana, continuiamo a innovare e a evolverci per soddisfare le esigenze dei nostri clienti statunitensi. Questo ampliamento rafforza la nostra capacità di soddisfare la crescente domanda, pur rimanendo concentrati su ciò che conta di più: fornire pasta di alta qualità che i consumatori conoscono e di cui si fidano", ha aggiunto Melissa Tendick, presidente di Barilla Americas.



L'Empire State development sostiene il progetto con un contributo fino a 2,75 milioni di dollari attraverso il programma Excelsior jobs tax credit, basato sui risultati, in cambio dell'impegno dell'azienda a creare posti di lavoro. Anche la New York Power Authority sta valutando la possibilita' di fornire un supporto.







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