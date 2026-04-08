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Eurozona, i prezzi alla produzione calano più delle attese su mese a febbraio

Economia, Macroeconomia
Eurozona, i prezzi alla produzione calano più delle attese su mese a febbraio
(Teleborsa) - A febbraio 2026, rispetto a gennaio 2026, i prezzi alla produzione industriale sono diminuiti dello 0,7% nell'area dell'euro (rispetto al -0,6% atteso) e dello 0,5% nell'UE, secondo le prime stime di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea. A gennaio 2026, i prezzi alla produzione industriale erano cresciuti dello 0,8% sia nell'area dell'euro che nell'UE.

Rispetto allo stesso mese del 2025, i prezzi alla produzione industriale sono diminuiti del 3% nell'area dell'euro (come da attese) e del 2,7% nell'UE.

Nell'area dell'euro, a febbraio 2026 rispetto al mese precedente, i prezzi alla produzione industriale sono: aumentati dello 0,3% per i beni intermedi, diminuiti del 2,4% per l'energia, aumentati dello 0,3% per i beni strumentali, aumentati dello 0,2% per i beni di consumo durevoli, diminuiti dello 0,2% per i beni di consumo non durevoli. I prezzi dell'intero settore industriale, escluso quello energetico, sono aumentati dello 0,1%.
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