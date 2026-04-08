Francoforte: senza freni Airbus

(Teleborsa) - Ottima performance per il colosso aerospaziale , che scambia in rialzo del 7,42%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Airbus rispetto all'indice di riferimento.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 173,2 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 175,5. Il peggioramento del produttore degli Airbus è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 171,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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