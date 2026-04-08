Francoforte: si muove a passi da gigante MTU Aero Engines

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di motori aeronautici , che scambia in rialzo del 7,92%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che MTU Aero Engines mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,97%, rispetto a +5,71% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Lo status tecnico di medio periodo di MTU Aero Engines rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 341,8 Euro, mentre i supporti sono stimati a 331,6. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 352.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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