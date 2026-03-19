In rosso la Borsa americana. Pesano timori inflazione

(Teleborsa) - Sessione negativa in avvio per la borsa di Wall Street, all'indomani della Federal Reserve che ha mantenuto i tassi invariati, mentre persistono i timori sull'inflazione con la fiammata dei prezzi energetici dopo gli attacchi alle raffinerie e alle infrastrutture del gas in Medio Oriente.



In conferenza stampa il presidente della Fed, Jerome Powell ha sottolineato l'elevata incertezza del momento, affermando che "è troppo presto per conoscere la portata e la durata dei potenziali effetti sull'economia" dello choc petrolifero che farà comunque salire nel breve termine l'inflazione.



Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones sta lasciando sul parterre lo 0,70%; sulla stessa linea, si muove in retromarcia l' S&P-500 , che scivola a 6.565 punti. Variazioni negative per il Nasdaq 100 (-1,24%); come pure, in ribasso l' S&P 100 (-0,86%).



Stamane la Banca del Giappone (BoJ) ha lasciato i tassi d'interesse invariati allo 0,75% con un voto non unanime (8-1) dei membri del Consiglio, motivando la prudenza della decisone con l'incertezza derivante dal conflitto. La Banca nazionale svizzera (Bns) ha mantenuto il tasso di riferimento allo 0%, a fronte di un'impennata del franco svizzero causata dal conflitto che coinvolge l'Iran. La Bank of England (BoE) ha votato "all'unanimità" per mantenere invariato il tasso di interesse di riferimento al 3,75% giovedì. Tassi fermi anche in Europa decisi poco fa dalla BCE.





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