Levi Strauss, forti acquisti sul titolo nel pre-market dopo 1Q in crescita oltre le attese e guidance in rialzo

UBS alza il TP a 34 dollari e conferma il Buy

(Teleborsa) - Forti acquisti nel pre-market di Wall Street per Levi Strauss dopo che la società ha alzato le sue previsioni annuali di utile per azione rettificato e ricavi, oltre a risultati finanziari del primo trimestre migliori del previsto.



L’azienda ha raggiunto un utile adjusted per azione diluita di 0,42 dollari, superando i 0,37 dollari previsti e oltre gli 0,38 dollari del 1Q25, e ha riportato Ricavi di 1,7 miliardi di dollari, superando gli 1,65 miliardi attesi. Queste cifre rappresentano una crescita dei Ricavi del 9% su base organica (+14% su base dichiarata), superando la guidance dell’azienda del 4%-5%.



Nelle Americhe, i ricavi netti sono aumentati del 9% su base dichiarata e del 7% su base organica. Negli Stati Uniti, la crescita è stata del 4% sia su base dichiarata che su base organica. In Europa, i ricavi netti sono aumentati del 24% su base dichiarata e del 10% su base organica. In Asia, i ricavi netti sono aumentati del 13% su base dichiarata e del 12% su base organica.



Beyond Yoga ha registrato una crescita del 23% sia su base dichiarata che su base organica. I ricavi netti DTC (Direct-to-Consumer) sono aumentati del 16% su base dichiarata e del 10% su base organica. I ricavi netti del canale wholesale sono aumentati del 12% su base consolidata e dell'8% su base organica.



La società ha dichiarato un dividendo di 0,14 dollari per azione, per un totale di circa 54 milioni di dollari, in aumento del 5% rispetto all'anno precedente, pagabile in contanti il ??6 maggio 2026 ai titolari registrati di azioni ordinarie di Classe A e di Classe B alla chiusura delle contrattazioni del 22 aprile.



Questi risultati evidenziano un inizio forte dell’anno fiscale per Levi Strauss, che ha alzato la guidance per l'intero 2026. Tali previsioni, ha precisato Levi Strauss, si basano sull'ipotesi che i dazi statunitensi sulle importazioni dalla Cina rimangano al 30% e quelli sul resto del mondo al 20%. Il management ha rivisto al rialzo tra il 5,5% e il 6,5% la crescita reported dei ricavi netti (5%-6% previsto in precedenza), mentre la crescita organica dei ricavi netti è stata alzata tra il 4,5% e il 5,5% (dal 4%-5% in precedenza). Utile per azione diluito rettificato è rivisto al rialzo tra 1,42 e 1,48 dollari, rispetto al rialzo tra 1,40 e 1,46 dollari previsto in precedenza.



"Questa previsione presuppone inoltre che non vi sia un peggioramento significativo delle pressioni macroeconomiche sui consumatori, pressioni inflazionistiche, interruzioni della catena di approvvigionamento, potenziali dazi o fluttuazioni valutarie", ha avvertito l'azienda.



Analisti positivi sul titolo



UBS ha alzato il target di prezzo su Levi Strauss a 34,00 da 33,00 dollari mantenendo un rating Buy. La società ha citato la trasformazione in corso dell’azienda da tradizionale attività di denim maschile all’ingrosso nordamericana a marchio lifestyle globale multi-canale per uomini e donne.



Barclays ha riconfermato il suo rating Overweight sulle azioni Levi Strauss, mantenendo un target di prezzo di 26,00 dollari. Stifel ha mantenuto il rating Buy con un prezzo obiettivo di 27,00 dollari.









(Foto: Varun Gaba on Unsplash)

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