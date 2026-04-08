Londra: amplia l'ascesa InterContinental Hotels Group

(Teleborsa) - Effervescente il gruppo che gestisce alberghi , che scambia con una performance decisamente positiva del 7,65%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a InterContinental Hotels Group rispetto all'indice di riferimento.





Analizzando lo scenario di InterContinental Hotels Group si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 137,9 USD. Prima resistenza a 144,5. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 135,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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