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Londra: calo per InterContinental Hotels Group

Migliori e peggiori, Turismo
Londra: calo per InterContinental Hotels Group
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo che gestisce alberghi, con una flessione dell'1,90%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di InterContinental Hotels Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La situazione di medio periodo di InterContinental Hotels Group resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 132,9 USD. Supporto visto a quota 130,8. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 135,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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