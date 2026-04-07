Londra: calo per InterContinental Hotels Group

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo che gestisce alberghi , con una flessione dell'1,90%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di InterContinental Hotels Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La situazione di medio periodo di InterContinental Hotels Group resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 132,9 USD. Supporto visto a quota 130,8. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 135,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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