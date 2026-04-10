Londra: risultato positivo per InterContinental Hotels Group

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo che gestisce alberghi , che avanza bene dell'1,83%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di InterContinental Hotels Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso InterContinental Hotels Group rispetto all'indice.





Tecnicamente, InterContinental Hotels Group è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 142,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 139,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 145,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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