Londra: risultato positivo per InterContinental Hotels Group
(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo che gestisce alberghi, che avanza bene dell'1,83%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di InterContinental Hotels Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso InterContinental Hotels Group rispetto all'indice.
Tecnicamente, InterContinental Hotels Group è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 142,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 139,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 145,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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