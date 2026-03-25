Piazza Affari: brillante l'andamento di Lottomatica

(Teleborsa) - Avanza l' azienda leader in Italia nel settore dei giochi , che guadagna bene, con una variazione del 2,95%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Lottomatica mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,21%, rispetto a -1,69% del principale indice della Borsa di Milano ).





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 26,1 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 25,38. L'equilibrata forza rialzista di Lottomatica è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 26,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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