Piazza Affari: brillante l'andamento di Lottomatica
(Teleborsa) - Avanza l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi, che guadagna bene, con una variazione del 2,95%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Lottomatica mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,21%, rispetto a -1,69% del principale indice della Borsa di Milano).
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 26,1 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 25,38. L'equilibrata forza rialzista di Lottomatica è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 26,82.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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