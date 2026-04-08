Parigi: preme sull'acceleratore Capgemini

(Teleborsa) - Grande giornata per la società attiva nella fornitura di servizi IT , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,42%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del CAC40 . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Lo status tecnico di medio periodo di Capgemini rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 107,3 Euro, mentre i supporti sono stimati a 105,4. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 109,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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