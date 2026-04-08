Parigi: Schneider Electric in rally

(Teleborsa) - Ottima performance per il gruppo industriale francese , che scambia in rialzo dell'8,06%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Schneider Electric rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro di medio periodo della multinazionale dei prodotti elettrici ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 254,4 Euro. Primo supporto individuato a 248,6. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 260,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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