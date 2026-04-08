Piazza Affari: giornata depressa per SOL

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari , che tratta con una perdita del 2,90%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di SOL , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 59,13 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 55,73. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 54,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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