Milano 14:59
44.875 -0,72%
Nasdaq 14:59
25.071 +0,46%
Dow Jones 14:59
47.512 -0,41%
Londra 15:00
10.335 -0,74%
Francoforte 14:58
23.680 -1,20%

Piazza Affari: performance negativa per Safilo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di occhiali da sole e da vista, che mostra un decremento del 2,03%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Safilo rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di medio periodo della big dell'occhialeria rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 1,753 Euro, mentre i supporti sono stimati a 1,715. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 1,791.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
