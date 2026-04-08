Piazza Affari: sviluppi positivi per Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Effervescente il re del cachemire , che scambia con una performance decisamente positiva del 6,70%.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Brunello Cucinelli rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 78,59 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 80,45. L'indebolimento del gruppo di Solomeo è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 77,51.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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